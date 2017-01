La paliza de una experta en kick boxing al pendón que tuvo sexo con su marido

Acabó molida en el hospital, y siempre recordará que mejor preguntar al amante de turno si tiene a una esposa experta en técnicas de lucha. Es una joven algo casquivana a quien le acaban de partir el lomo y la cara a base de puñetazos y patadas en Bangkok, después de que la mujer de su esporádico amante descubriera que llevaba una cornamenta de mucho cuidado.

En el vídeo, puede verse cómo la engañada, muy ducha en kick boxing y muay thai, modalidad esta última conocida como el arte de las ocho extremidades -lucha en la que se usan puños, codos, antebrazos, pies, rodillas, tibias- aborda a la mentada y le da lo suyo.

Ploy Topadchum, quien captó las imágenes, dijo: "La esposa estaba muy, muy enfadada, y atacó a la amante en su propia vivienda. Había estado viendo a su marido, quien pensó que era bueno tener a alguien más".

Finalmente, los testigos de la escena, tras más de un minuto deciden intervenir y poner punto final a la desigual lucha.

"La peleó y la joven no hizo nada, no se resistió. Sabía que lo que había hecho estaba mal. Fue muy cruel y sus amigos estaban mirando, y nadie pudo detenerla. Hizo mal en haber tomado al hombre de otra mujer, pero no hay derecho en golpearla de esa manera, a pesar de que la mayoría de las personas podrían comprender su furia",