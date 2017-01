El desgarrador mensaje de una joven a quien le quedan pocos días de vida

La historia de una joven de 25 años ha conmocionado las redes sociales. Sobre todo, al conocerse la triste noticia de que sólo le quedan varios días de vida después de que su cuerpo rechazara un doble trasplante de pulmón que recibió den 2014.

Nardya Miller ha sufrido fibrosis quística toda su vida. Tras muchos años y "cansada de luchar en una batalla que no tiene final", la joven decidió someterse a una operación que podría salvarle la vida. Sin embargo, nada ha salido como ella esperaba, y ahora tan solo le queda unos días de vida, debido a que su cuerpo ha rechazado los órganos trasplantados.

Miller ha sacado fuerzas de flaqueza y ha querido compartir con todo el mundo un desgarrador 'post' en Instagram explicando su lucha incondicional y haciendo una última petición a los lectores: "Por favor, les ruego que vivan su vida al máximo".

Liam Fitzgerald, prometido de la joven, quiso compartir su historia para que todo el mundo supiera lo importante que es ser donante de órgnanos. Tachae Douglas-Miller, un primo de Nardya, ha comenzado una campaña para recaudar fondos para cumplir sus últimos deseos.

"Nardya ha estado toda su vida entrando y saliendo del hospital. En los cumpleaños, en Navidad..." escribió, relatando la dura enfermedad que sufre la joven. La fibrosis quística es una enfermedad genética que hace que los pulmones y en el sistema digestivo se obstruyan por una mucosidad espesa. Es por ello, que la joven decidió someterse a un trasplante de pulmón. "Estaba harta de no poder respirar".

"Tal vez te conozco de toda la vida, tal vez te conozco desde hace 10 años, tal vez te he conocido sólo por un corto período de tiempo, pero en poco más de una semana nunca más me reuniré contigo , nunca podré ver tu cara otra vez, no voy a poder hablar contigo, ni tocarte, nunca más. Pero yo siempre te querré, y las amistades que hemos construido, y los recuerdos que hicimos, permanecerán".

"Las cosas no siempre salen como uno planea. Hay algunas cosas realmente grandes que nunca voy a hacer, lugares a los que nunca voy a ir y experiencias que nunca voy a vivir. Pero os voy a estar viendo. Siempre. Sonriente. Porque yo estoy aquí. Nunca me rendiré. Como nunca lo he hecho. Ahora simplemente hay que dejarlo ir. Y por favor, te ruego que vivas tu vida al máximo".

La iniciativa impulsada por su primo ya ha recaudado más de 21.000 dólares en sólo seis días.