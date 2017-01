La hija de Michael Jackson revela que fue violada y dice que a su padre lo asesinaron

En una impactante y sincera entrevista con la revista Rolling Stone, Paris Jackson -la única hija del fallecido "Rey del Pop", Michael Jackson- reveló que intentó quitarse la vida en varias ocasiones debido a una fuerte depresión y reveló, además, que fue violada por un extraño a los 14 años.

Aunque Paris -hoy de 18 años- fue noticia por un intento de suicidio en en 2013, la hija de la superestrella reveló que no sucedió sólo una vez.

"Intenté suicidarme varias veces", dijo la joven a la citada publicación. En junio de ese año, ahogada en la depresión y la adicción a las drogas, intentó matarse cortándose las venas.

Los pensamientos suicidas comenzaron después de la muerte de su padre en 2009.

"Siempre dicen que el tiempo cura, pero en realidad no lo hace. Sólo terminas acostumbrándote", explicó a la publicación. "Perdí la única cosa que más me importaba. (...) Así que de ahora en adelante, nada malo puede suceder. (...) Lo siento conmigo todo el tiempo".

Paris, además, se causaba dolor autolesionándose. Muchas de las cicatrices que tiene hoy en el cuerpo las cubrió con algunos de sus 50 tatuajes.

Alejada de esos momentos tan duros, Paris reflexiona:

"Me odiaba a mí misma. Mi pensamiento era que yo no podía hacer nada bien, que no era digna de vivir más. Estaba haciendo un montón de cosas que una niña no debería hacer. Traté de crecer demasiado rápido, y yo no era esa clase de persona".