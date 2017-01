El asqueroso descuento que se ha hecho en un restaurante chino de lo más rata

No hay mal que por bien no venga. O eso deben pensar algunos, aquellos a quienes les gusta ver siempre el vaso medio lleno. Pero el caso es que no todos piensan igual, caso de la pobre mujer que se llevó un susto mayúsculo mientras comía en un restaurante chino de comida rápida en Folsom, California.

El 19 de enero de 2017, la mujer acudió al restaurante Fat's Asia Bistro ubicado en la citada ciudad del norte de California, cuando de pronto vio a una rata merodeando por en el establecimiento. Así, avisó a la empleada que la atendió sobre lo que había visto, y mientras otra pareja que estaba en el local se daba el piro ante el roedor, esta cliente ldecidió quedarse para ver qué iban a hacer los responsables. Dicho y hecho. O lo comido por lo servido.

El caso es que la camarera, lejos de disculparse o da alguna explicación, se limitó a preguntarle si deseaba un postre antes de entregarle la cuenta. Después, al presentársela, la comensal se dio cuenta del bonito detalle: se le había aplicado un descuento de alrededor del 30% del total de la consumición.

La anécdota la compartió en Facebook y se convirtió en viral.