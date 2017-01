"Hoy apuñalé a una mujer inocente hasta la muerte… Fue absolutamente fantástico"

Pearl Meon tenía 17 años cuando protagonizó la agresión contra una mujer, el 17 de noviembre de 2015,de la que dejó testimonio en su diario personal, según ha publicado la CBS.

"Voy a empezar con un momento emocionante. Apuñalé a una mujer inocente hasta la muerte hoy. (Técnicamente ayer ya que es la 1 am). Fue absolutamente fantástico. El asesinato me da algo grande como ningún otra cosa. Se siente como esta irrealidad nítida, intermitente y brillante, adrenalina y shock. Lucha o modo de vuelo. ¿Cómo puedo describirlo? Todo era irreal. Estoy muy orgulloso de mi misma. La apuñalé como 20 veces. Quizás más. No estaba contando."

Una pareja joven se citó a pocos metros de la residencia de la adolescente, en Hyde Park. Se sentaron en la acera para conversar tranquilamente, mientras la joven los miraba escondida tras unos arbustos.

El hombre se alejó para entrar en un baño y su acompañante se adormeció mientras tomaba el sol. En ese momento, Meon saltó sobre la mujer y la apuñaló una veintena de veces dejándola en un charco de sangre.

A pesar de las terribles heridas, la víctima sobrevivió con un pulmón destrozado y con graves secuelas que han provocado su lenta recuperación.

Después de varios meses del ataque la policía seguía sin tener pistas del agresor, a pesar de que el vecindario se implicó para repartir un retrato robot y pedir ayuda ciudadana.

El pasado Día de San Valentín la policía llegó hasta la casa de Moen por otro incidente familiar. La madre de la adolescente les dijo a los agentes que su hija coincidía con la descripción de la persona que había apuñalado a una mujer en la calle hacía meses, además de que tenía una colección de cuchillos y había estado bromeando con el ataque.

Cuando las autoridades registraron su cuarto encontraron el diario y varios dibujos que describían el ataque y las palabras que Moen escribió sobre la agresión. Todos estos indicios llevaron a relacionarla y conseguir más pruebas de su responsabilidad.

Esta semana, Pearl Meon, ha sido condenada por intento de homicidio a 15 años de prisión.