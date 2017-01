El misterioso huevo rosa para las mujeres que trae de cabeza a los hombres

Esta especie de huevo trae de cabeza a la mayoría de los hombres. Es un objeto que utilizan algunas mujeres y que desconcierta a quien no sabe reconocerlo. Por eso ha causado un gran revuelo en las redes sociales.

Ok, send your boyfriend (or male friend) this pic asking him "what is this?" Screenshot his response and reply under here 😊😂 pic.twitter.com/ZaxLal2alK