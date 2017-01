Le sacan por la boca una lombriz solitaria de 1,85 metros tras sufrir fuertes dolores

Un hombre indio de 48 años que presentaba un fuerte y duradero dolor abdominal nunca imaginó que el motivo sería que tenía una tenia, también conocida como solitaria, en su cuerpo.

Varios análisis y exámenes médicos sólo revelaron que tenía una leve anemia. Sin embargo, una colonoscopia finalmente desveló la existencia de la tenia en el colon, según recoge el medio especializado The New England Journal of Medicine.

Los médicos le realizaron una endoscopia y en ella se confirmó el largo parásito que vivía en el intestino delgado del paciente.

Un equipo médico de un hospital de Nueva Delhi se encargó de la intervención para extraer la tenia a través de la boca del paciente. La solitaria medía 1,8 metros.