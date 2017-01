El valiente abuelo que muele a bastonazos al sádico sexual que abusaba de la chófer del bus

Quieren condecorarle, o al menos comprare un bastón nuevo, ya que el suyo acabó mal parado tras la tunda que le dio a un sádico sexual que se llevó lo suyo y más.

El autobús estaba casi vacío a las 00:30 del sábado en Kansas. Aprovechando la ocasión, un hombre se acercó a la conductora y le dijo una grosería. Luego empezó a manosearla.

Al ver que no iba a detenerse, la mujer detuvo el vehículo y pidió ayuda por la radio. Entonces el atacante se puso aún más violento. La tomó por detrás con mucha fuerza y no la soltaba.

En ese momento, como un héroe, apareció el anciano. Usando su bastón como arma, golpeó una y otra vez al agresor, que dejó ir a su víctima. Luego le ordenó que se quedara en el piso y le pegó algunas veces más para evitar que se fugase antes de que llegase la policía. Los oficiales terminaron llevándoselo poco después.

Cindy Baker, jefa de relaciones públicas de la Autoridad de Transportes de la Ciudad de Kansas, contó que están intentando identificar al abuelo para condecorarlo. "Queremos ver cómo podemos ayudarlo", dijo. Piensan en comprarle otro bastón y en regalarle un pase gratis.

"La conductora podría haber quedado seriamente lastimada si él no intervenía. No cualquiera tiene el coraje de saltar y ayudar de esa manera. No dudó. Actuó de inmediato al ver que ella estaba en problemas",