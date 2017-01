La camarera que echa sangre menstrual en la hamburguesa del cliente

Se trata de una venganza nada salubre y también repugnante. La joven Sky Juliette Samuel, una camarera de 18 años, decidió actuar por su cuenta contra un cliente descontento en su turno. El cliente reprobó la actitud de la joven, que no dudó en tomar unas represalias poco higiénicas.

Según informa el diario 'The Sun', la joven manchó con su sangre menstrual el pan de la hamburguesa que había pedido el cliente. Además, supuestamente, también lamió el queso que llevaba la hamburguesa. Fue su compañera de trabajo, testigo de los hechos, quien denunció el caso. Al término del turno y tras regresar a casa, la joven contó a sus padre lo que su compañera Sky Juliette había hecho.

Los padres no dudaron en ponerse en contacto con Jack's Family Restaurant, en Columbus (Misisipi), la empresa de comida rápida donde ocurrió todo. Pero, según declaran a 'The Sun', no recibieron respuesta alguna del restaurante.

Indignados, recurrieron a las redes sociales para contar el lamentable episodio. Fue entonces cuando el cliente conoció lo que realmente llevaba la hamburguesa que pidió. La joven Sky Juliette Samuel fue finalmente detenida por la Policía, que inició una investigación tras la denuncia del cliente.