La portada de Vogue que levanta ampollas por usar Photoshop para esconder las curvas de sus modelos

La edición de marzo de la revista celebra la belleza de todo tipo en su 125 aniversario. Por ello, en la fotografía de portada aparece entre las modelos Ashley Graham, una modelo curvy o de talla grande. La acompañan Gigi Hadid, Kendall Jenner, Adwoa Aboah, Liu Wen, Vittoria Ceretti y Imaan Hammam.

No obstante, los usuarios de las redes han percibido cierto engaño en el mensaje que la revista quiere transmitir y la acusan, señalando el brazo de Gigi Hadid, de conseguir con el retoque fotográfico que sus modelos parezcan más delgadas.

Además de este detalle, los usuarios denuncian la postura de la modelo Ashley Graham tapando sus propias curvas. Señalan, según publica el diario Daily Mail, que es la única que aparece con el brazo hacia abajo, como si quisiese taparser el muslo, más voluminoso que el de sus compañeras.

La modelo, que es conocida por sus curvas y por mostrarse tal y como es en las redes, no ha tardado en reaccionar y ha afirmado en su cuenta de Instagram que fue ella la que eligió la pose.

No obstante, no es el único detalle que se ha percibido sobre Grahamm. Observando otras fotografías de la misma sesión, que la misma modelo compartió en las redes, se puede comprobar que el pantalón que luce en la portada tiene una línea blanca que no se ve en las otras imágenes.