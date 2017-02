[VÍDEO] Sorprende a una veinteañera fornicando con el marido y la pasea desnuda: "¡Capturé a esta puta!"

Una esposa de armas tomar y vengativa a más no poder, que ahora debe rendir cuentas ante la Justicia acusada de torturas, amenazas, heridas leves, injurias, difamación, crimen de intolerancia y violencia contra la mujer.

Y es que sorprendió a su marido en la cama con una joven de 20 años, en el humilde vecindario de Cubatão, San Pablo, Brasil. Así, la sacó del lecho y comenzó a cortarle el cabello con una navaja. Luego, desgarró su vestimenta y decidió pasearla por el vecindario completamente desnuda.

Una amiga de la mujer grabó las dantescas escenas y la compartió en las redes sociales.

"No me importa lo que piensen o dejen de pensar. Mostraré cómo se trata a las traidoras que andan con un hombre casado. Así capturé a esta puta de mi marido... ex marido desde hoy".