La escalofriante experiencia sexual de una chica que ligó a un hombre por Tinder

Hay que tener desde luego una mente muy enfermiza para inventarse una historia así, por lo que muchos le dan credibilidad a pesar de lo macabro que es el relato que ha narrado a través de su cuenta de Twitter una tal Jacqueline, vecina de Texas. Y lo que ha contado se ha vuelto cómo no viral, convirtiéndola en toda una estrella.

Relató qué fue lo que le ocurrió a una joven amiga que conoció a un hombre por Tinder y decidió pasar una noche de pasión con él.

@jaquezjaquezz this girl (she's real) went on a tinder date with this guy (first date).... — Jacqueline (@jaquezjaquezz) 7 de febrero de 2017

La joven, madre de una niña, con dos empleos y estudiante en sus tiempos libres, contó la desagradable experiencia de su amiga, cuyo nombre mantuvo en reserva. De inmediato, la historia se volvió viral por el tenor y el horrible final.

"Ya se lo conté a muchas personas, pero voy a contarle a todo Twitter la más loca, real y verdadera historia que escuché esta semana...", comenzó Jacqueline.

"Esta mujer (es real) fue a una cita por Tinder con este chico (primera cita)...", prosiguió.

"La cita iba bien y decidieron estar juntos luego. Tuvieron sexo y todo eso, y ella le permitió a este chico terminar sobre su cuerpo...", relató de forma explícita Jaqueline.

So date goes well, and they hook up after the date. They have sex and whatever, and she lets this guy cum all over her face and chest.... — Jacqueline (@jaquezjaquezz) 7 de febrero de 2017

"A la mañana siguiente, se despertó con una erupción en toda la cara y los pechos". El joven aún estaba a su lado en la cama.

@jaquezjaquezz well the next day she wakes up with a rash all over her face and chest area where he came — Jacqueline (@jaquezjaquezz) 7 de febrero de 2017

"Se acerca a él y le dice que tiene una erupción, así que irá a visitar a un doctor", continuó. Al llegar, el médico la envía a un dermatólogo para que la revise mejor.

"El dermatólogo le dice que tiene unos pequeños parásitos bajo la piel donde le apareció la erupción", contó Jaqueline.

@jaquezjaquezz she goes to the dermatologist and the dermatologist tells her she has tiny parasites under her skin where the rash is.... — Jacqueline (@jaquezjaquezz) 7 de febrero de 2017

"Y... (aquí es cuando se vuelve muy loco). El dermatólogo le explica que sólo hay dos formas de que un hombre pueda tener este tipo de parásitos en el semen... 1. Si tuvo sexo con animales... o 2. Sexo con gente muerta".

@jaquezjaquezz 1. If he's having sex with animals....or 2. Sex with dead people..... — Jacqueline (@jaquezjaquezz) 7 de febrero de 2017

"Así que ella fue a buscar al Facebook del joven y ¿ADIVINEN DÓNDE TRABAJA?", interrogó la ahora famosa tuitera.

@jaquezjaquezz so she looks this guy up on Facebook and....GUESS WHERE THE FUCK HE WORKS.... — Jacqueline (@jaquezjaquezz) 7 de febrero de 2017

"... en una morgue", concluyó Jaqueline, dejando a todo Twitter revolucionado.

Más allá de lo impactante de la historia, podría tratarse de una verdadera leyenda urbana de la que Jaqueline fuera víctima. ¿Alguien le contó una historia incomprobable? ¿Se trata de lo que le pasó a una amiga de una amiga de una amiga de imposible corroboración? Lo cierto es que la narración puede servir para tener cuidado con quién nos encontramos en Tinder o cualquier otra aplicación similar para citas.