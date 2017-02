El misterioso pepino hallado en un cine tras proyectarse '50 Sombras Más Oscuras'

Nadie sabe por qué se lo dejaron en la butaca, pero allí estaba: un enorme pepino que dejó con los pelos de punta al personal del Hayden Orpheum Cinema de Sídney, que se lo encontró tras la proyección de la nueva película 'Cincuenta sombras más oscuras'.

¿Para qué lo llevaría alguien a una función de cine? El descubrimiento provocó varias especulaciones en el personal de esa sala australiana.

"Ese raro momento en que encuentras un pepino en el cine luego de una sesión de Cincuenta sombras...", escribió en su cuenta de Twitter el Hayden Orpheum.

That awkward moment when you find a cucumber in the cinema after a Fifty Shades session...😳 pic.twitter.com/FafcJX5gFB