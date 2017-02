El increíble vídeo de la mujer que da a luz a una cabra tras dos años embarazada

El vídeo corre como la pólvora y bate records de visitas. Y no es para menos, aunque para muchos no es más que un montaje de tomo y lomo, lo que no quita que revuelva el estómago y ponga de paso los pelos de punta.

La grabación de marras recoge el momento en que una mujer nigeriana da a luz a una cabra en un centro comunitario de la ciudad de Port Harcour y, según dan cuenta diarios regionales de Nigeria, -incluyendo Nigeria Today, el Daily Post, el Herald y 'Mirror'-, lo hizo tras dos años de embarazo.

Al parecer, la fémina fue sometida a un tratamiento secreto de fertilidad por parte de un pastor de la zona, una especie de cura de extraña reputación, y en las repugnantes imágenes se puede apreciar al animal en el suelo en medio de un charco de sangre, mientras la mentada hace extrañas poses culo en pompa.

La identidad de la sospechosa parturienta aún no ha sido revelada, pero todos en el lugar se hacen cruces.