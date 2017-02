La confesión sexual de Jennifer Lopez y el joven cantante con quien pasaría la noche

Jennifer López estuvo en el programa de Ellen DeGeneres y fue cuestionada por su tendencia a salir con hombres más jóvenes que ella.

Hay que recordar que la última pareja de JLo fue Casper Smart, un bailarín 18 años menor que ella. Y su actual romance con el rapero Drake, de 30 años, deja en evidencia que a la hora del amor los prefiere jóvenes.

No obstante, la "Diva del Bronx", de 47 años, insiste en que nunca le ha prestado atención a la edad de sus pretendientes.

"Yo no salgo con hombres más jóvenes. No es así. Solo conozco gente y luego si salgo con ellos, salgo con ellos; y si me gustan, me gustan, y si no, no. Lo importante es quién es esa persona. No tiene nada que ver con la edad", expresó JLo, quien es madre de los gemelos Emma y Maximilian.

DeGeneres la interrogó sobre su romance con Drake, pero ella se mantuvo hermética y lo único que mencionó fue que trabajaron juntos.

Para finalizar, la intérprete jugó a "¿A quién prefieres?" y en varias ocasiones se inclinó por el cantante de One Direction Harry Styles, de 23 años. Lo que de una u otra forma deja en claro qué tipos de hombre le gustan.