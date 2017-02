[VÍDEO] El censurado baile erótico de la rubia enfermera al anciano de 100 años

Una enfermera de 26 años fue arrestada después de que fuese filmada realizando "actos lascivos" frente a un hombre de 100 años en el dormitorio de éste en el geriátrico.

Brittany Fultz está acusada de acoso sexual grave por el incidente captado en el centro The Commons of Providence en Sandusky, Ohio, el pasado mes de diciembre.

El vídeo, que fue filmado por otro empleado del geriátrico, muestra a Fultz montada sobre la pierna del anciano, informó la KFOR. "Puedo mostrarte cosas nuevas", se oye que le dice al paciente en un momento del video. "No diré nada si tú no lo haces. Soy una chica... ya sabes lo que eso significa".

Luego, en el video, se la escucha a la joven preguntándole al hombre: "¿Vas a comprarme algo?".

Anthony Bath, detective de la Policía de Sandusky, dijo al diario Sandusky Register que el comportamiento era "básicamente acoso". Y agregó: "Es perturbador. Ella lo está tocando y no era algo que él quería, no quería que eso sucediera", dijo.

La joven enfermera fue recluida el viernes pasado en Eerie County Jail y puesta en libertad el mismo día. Ella debía comparecer ante un tribunal el martes, pero la sesión fue reprogramada.

Staci Lehmkuhl, director de The Commons of Providence, publicó una declaración sobre el incidente y afirmó que la empleada fue despedida: "Estamos cooperando con la policía local y no comentaremos más sobre la investigación en curso". El segundo empleado, quien filmó el video, también fue despedido.