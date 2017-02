[VÍDEO] Así da de hostias una familia china a tres musulmanes que buscaban un 'rollo sexual' en el metro

Los tres hermanos de origen indio y de religión musulmana, identificados tan solo con el apellido Singh, -con edades comprendidas entre los 19 y los 24 años-, se acordarán siempre del 'viajecito' que les dieron en una estación de metro de Hong Kong, donde salieron a golpes de unos de sus vagones merced a su mala conducta. (El campeón de kick boxing le parte la cara a cuatro musulmanes que querían violar a dos chicas en Colonia).

Y no es que no hubieran pagado el billete de rigor, sino que tras una juerga nocturna se equivocaron de víctima: eligieron para satisfacer sus apetitos sexuales a una china de 22 años que se encontraba acompañada de siete familiares, y que desde luego no quisieron pasar por alto el atropello al que fue sometida. Así, tras sorprenderles intentando meterla mano, se encararon con el trío, que incluso se puso farruco y la emprendió a bofetadas con los presentes. ([VÍDEO] Así da el karateca una paliza de muerte a 4 macarras musulmanes por meter mano a su rubia esposa).

Según informan algunos medios locales, -que ocultan en su mayoría la religión de los atacantes como viene siendo habitual para no herir susceptibilidades- la paliza que les propinaron los chinos se saldó con la detención de los indios de marras por parte de agentes policiales acompañados de perros.

Como puede observarse en las imágenes del vídeo, a los macarras de turno les calentaron de lo lindo: tirones de pelo, algunas patadas de kárate a discreción, y puñetazos a mansalva, sobre todo por parte del chino calvo, a quien le habían partido momentos antes una botella en la cabeza.

Los hermanitos tampoco se habían quedado cortos en el vagón, donde abofetaron a la mentada chica que se negó a sus pretensiones. Los miembros de la familia tuvieron que ser atendidos en un hospital de heridas leves, no así los 'atacados' que rehusaron cualquier ayuda médica y que acabaron con sus huesos en la carcel.