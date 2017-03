La 'Reina del Porno' está irreconocible con su nuevo estado en un vestido ajustado

La estrella porno Jenna Jameson, de 42 años, se dejó ver con su gran panza de embarazada en un apretado vestido gris mientras disfrutaba de una cita con su novio Lior Bitton en Los Ángeles este fin de semana.

Con una sonrisa radiante ante las cámaras, a la estrella más famosa en la industria XXX no le importó que los paparazzi la retrataran sin una gota de maquillaje y con un kilos de más producto de su avanzado embarazo.

Además de protagonizar más de un centenar de películas de alto contenido, Jameson también ha ejercido como directora en varias trabajos.

Es la fundadora, junto al actor porno Jay Grdina, de la productora especializada en películas porno de alto presupuesto Club Jenna.

Jameson estuvo casada dos veces con hombres relacionados con la industria: Jay Grdina desde 2003 hasta 2007 y Brad Armstrong, de 1996 a 2001.

La actriz de Zombie Strippers, que nació en Las Vegas como Jenna Marie Massoli, también es una exitosa escritora. Su autobiografía de 2004, How to Make Love Like a Porn Star: A Cautionary Tale (en español, "Cómo hacer el amor como una estrella del porno: Una historia de advertencia") se mantuvo seis semanas en la lista The New York Times Best Seller.