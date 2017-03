La emocionante sorpresa a un ejemplar profesor en su último día de clases

Para Luiz Antonio Jarcovis, un profesor de larga trayectoria en un instituto de Sao Paulo, en Brasil, quizá este haya sido uno de los momentos más emocionanes de su carrera. El docente terminaba la clase, que no era una cualquiera, sino la última clase antes de jubilarse a sus 64 años.

Sus alumnos con la complicidad de otros profesores lo esperaban a las puertas del aula para darle este emotiva despedida, en agradecimiento a sus 33 años de dedicación a la enseñanza. El hombre, en entrevista a 'O'Globo' explicó su sorpresa cuando salió y todos comenzaron a aplaudir y a gritar.

"Fue muy emocionante, nunca me esperaba algo así... Me voy con la certeza de que he hecho mi parte y eso es lo que les digo a mis alumnos, que cada uno de nosotros tiene que hacer su parte". Luiz Antonio Jarcovis no tiene móvil ni cuenta en las redes sociales, sin embargo, ya este vídeo que él protagoniza, se ha convertido en viral.