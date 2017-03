Un chalado se lía a hachazos en una estación de trenes en Dusseldorf: 7 personas heridas

Un hombre originario de la antigua Yugoslavia y aparentemente con "problemas mentales" hirió con un hacha este jueves 9 de marzo de 2017 por la noche a siete personas en la principal estación de trenes de Düsseldorf, en el oeste de Alemania, indicó la policía.

Poco antes de las 20H50 (19H50 GMT) el atacante salió de un tren de cercanías armado con un hacha y comenzó a atacar a los pasajeros presentes en la estación central de Düsseldorf, provocando "siete heridos, de los cuales tres están graves y cuatro son leves", dijo la policía en el último balance.

VIDEO: Footage of the aftermath of the ax attack at the main train station in Düsseldorf, Germany. ( Have no info on who took the footage) pic.twitter.com/v2nZxuYlv6