Muere durante un concierto Sib Hashian, exbatería del grupo de rock Boston

Sib Hashian, exbatería del grupo de rock Boston y que participó en los discos más conocidos de la banda estadounidense, falleció a los 67 años mientras tocaba en un concierto en un crucero.

Según ha informado el medio especializado en noticias de famosos TMZ, que cita como fuente a Adam, hijo del músico, Sib Hashian se desplomó este miércoles en mitad de un recital en el Legends of Rock Cruise, un crucero por el Caribe diseñado especialmente para los fans del rock.

Pese a que fue atendido de emergencia y recibió reanimación cardiopulmonar, el músico falleció la misma noche del miércoles. Su esposa Suzanne, con la que estuvo casado durante 38 años, confirmó la noticia a la cadena ABC: "Con profunda tristeza comparto la noticia de la repentina muerte de mi marido John 'Sib' Hashian".

Hashian formó parte de los dos primeros álbumes de la popular banda estadounidense de rock Boston: el homónimo de 1976 y 'Don't Look Back' de 1978. En el debut del grupo se encontraba la canción 'More Than a Feeling', el gran éxito de Boston y un tema todavía muy radiado en las emisoras de rock de todo el mundo.