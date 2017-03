Kim Kardashian revela sus intimidades sexuales con su fogoso marido

La estrella estadounidense Kim Kardashian bajó su perfil desde que sufrió el millonario robo de París en octubre pasado. Sin embargo, en su reality Keeping up with the Kardashians realiza grandes revelaciones sobre su vida más íntima. En el último episodio, contó detalles de los gustos sexuales de ella y de su marido, Kanye West, así como su deseo de agrandar la familia.

Sin ningún tipo de pudor, la más famosa del clan Kardashian-Jenner habló sobre cómo es el sexo con su marido tras dos embarazos. "Sólo pienso que nunca seré la misma allí abajo", dijo la famosa de 36 años, refiriéndose a los cambios que experimentó su vagina luego de parir dos niños.

No obstante, la celebridad aseguró que "Kanye dice que le gusta y que siente lo mismo".

A su vez, Kardasshin confesó su deseo de ser nuevamente madre, aunque sea difícil lograrlo. Los médicos consideran que puede ser peligroso un tercer embarazo. "Los médicos creen que no es seguro para mí", dijo.

La estrella es madre de la pequeña North, de 3 años, y de Saint, de 1.