[VÍDEO] Le cortan con una radial un anillo que se había puesto en el pene

Los bomberos de un pueblo del noroeste de China han tenido que intervenir en un quirófano después de que un hombre de 60 se introdujera un anillo de metal en el pene y fuera incapaz de sacárselo.

Los médicos intentaron por todos los medios liberar el pene del hombre, ya que corría el riesgo de perder el órgano, por lo que recurrieron a los bomberos, que con una radial consiguieron romper el anillo.

Según informa el portal QQ, el hombre tiene una enfermedad mental, y estaba avergonzado de lo que había hecho, por lo que no se lo contó a sus familiares hasta que no aguantó más el dolor y su pene se había hinchado tanto que no podía orinar.

Afortunadamente, la operación salió bien.