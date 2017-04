Lady Di temía que "quisieran sedarla" con Valium durante su amarga luna de miel

Nuevos datos revelados en una reciente biografía reflejan el alcance de los trastornos mentales que sufría la princesa Diana, informa el periódico británico 'Mirror'.

La luna de miel de 'Lady Di' debería haber sido una de las épocas más felices de su vida, pero la biografía de la historiadora de la familia real británica Sally Bedell Smith demuestra lo contrario.

"Es evidente que a Diana le recetaron Valium, pero se negó a tomarlo convencida, en su creciente paranoia, de que la familia real intentaba sedarla".

Sally Bedell Smith, historiadora de la familia real británica.

Bajo el título 'El príncipe Carlos: las pasiones y paradojas de una vida inverosímil' ('Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life'), el libro aborda, entre otras cosas, los trastornos mentales y la bulimia que sufría Diana y las escenas de violencia y malos tratos que marcaron su relación con el príncipe Carlos. Uno de los fragmentos de la obra cuenta que a Diana le recetaron Valium durante su luna de miel a causa del "aumento de la inestabilidad mental" de la princesa.

Envidia del pasado

Según Smith, los problemas mentales de Diana se explican por los celos que sentía hacia las previas relaciones de Carlos con Camilla Parker-Bowles. El libro reza: "Diana, por su parte, culpaba a Camilla de todo. Años más tarde, la princesa dijo que lloró antes de que su prometido partiera hacia Australia en un viaje planeado porque la noche anterior había recibido una llamada de Camilla, que quería decirle adiós".

"Tenía envidia de cualquier cosa relacionada con la vida anterior de Carlos, también insistió en deshacerse de Harvey, su perro labrador, al que mandaron a vivir con uno de los consejeros del príncipe", señala la autora.

En uno de estos episodios Smith narra cómo Diana, tras quedarse embarazada de su segundo hijo, Harry, se tiró por las escaleras del palacio de Kensington para llamar la atención de Carlos.

Asimismo, se explica que a partir de 1984 la pareja dejó de dormir en la misma cama y cómo en 1986 Carlos volvió a tener un idilio amoroso con Camilla, con quien se casó tras divorciarse de 'Lady Di' en 1996.