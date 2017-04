Las fotos de la hija de Alec Baldwin tomando el sol que derriten a muchos

Ireland, la bella hija de los actores Alec Baldwin y Kim Basinger, no tiene problemas a la hora de mostrar su increíble cuerpo en las redes sociales.

La modelo- que tiene un gran parecido a su famosa madre- forma parte de IMG Models. Su primer trabajo como modelo fue para el New York Post.

La joven de 21 años ofreció a sus seguidores varias capturas suyas exhibiendo sus curvas. No es la primera vez que publica este tipo de fotos.

La actriz de Grudge Match - que tiene numerosos tatuajes en su cuerpo incluyendo uno dedicado a David Bowie en su hombro- no tiene complejos con su físico e intenta enviar un mensaje positivo a todas las mujeres.

En un reciente video publicado en Instagram compartió un mensaje sincero sobre su imagen corporal. "A veces me siento atrapado en las opiniones de los demás (...) Soy blanco pálida. Casi no tengo bronceado. Tengo celulitis. No soy pequeña. Pierdo mucho peso pero lo gano comiendo un bagel. Tengo grasa en el muslo", expresó la modelo junto al clip, en donde aparece de espaldas. Y termina con una frase positiva, diciendo: "Es hora de amarse y cuidar de nuestros cuerpos'".