La familia musulmana tortura al joven cristiano con barras de hierro hirviendo... ¡por telefonear a su hija!

Un joven cristiano resultó herido de gravedad tras ser asaltado por la familia de su amiga musulmana en la provincia de Punyab en Pakistán, informa el diario 'Dawn'. Según este medio, el padre y dos hermanos de la mujer secuestraron, golpearon y quemaron al joven con barras de hierro hirviendo para castigarlo por esta amistad.

Sheikhupura Christian man Ansar burnt with heated iron rods for befriending muslim girl. FIR registered but influentials forcing compromise pic.twitter.com/utLx1WzN6g