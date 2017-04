Los 15 homófobos que le han partido la cara y los dientes a ocho lesbianas

Un grupo de amigas de lesbianas ha sido agredido brutalmente a las afueras de un club nocturno en Portsmouth. Una banda de 15 hombres homófobos comenzaron gritándoles hasta que uno de ellos golpeó a una de las mujeres con tal fuerza que perdió siete dientes y a otra la abandonaron sangrando. Mientras algunas personas se apresuraron a ayudar a la mujer, otros hombres se sumaron al ataque.

Las víctimas de la agresión sucedida el pasado domingo, que tienen 23, 24, 25, 27 y 32 años, no han querido ser nombradas, pero una imágenes de sus heridas publicadas por 'Metro' muestran el daño causado en el ataque.

La joven de 23 años que perdió los dientes explica que, además, le fracturaron la mandíbula: "La paliza se me hizo eterna, pero la Policía dice que solo duró 10 minutos". La hermana de la mujer, que fue testigo del ataque, añade que no pararon hasta que oyeron las sirenas de los agentes de seguridad.

"Golpearon a la mujer de 32 años por lo menos 20 o 30 veces", describe la testigo, que indica que cuando terminaron la dejaron caer como si no hubieran hecho nada y volvieron a entrar al club. "Entonces me di la vuelta y vi a otro hombre golpeando la cabeza de una mujer y otra chica estaba encajando en el suelo", continúa relatando: "Fue horrible, nunca he visto nada parecido. He tenido pesadillas desde que sucedió".

La víctima de 25 años comenta que había mujeres y niños que les pedían que parasen, pero no lo hicieron. También rodearon a la mujer de 32 años y la golpearon.

Una portavoz de la policía de Hampshire ha explicado que se está investigando el caso, pero que todavía no se ha acusado nadie. No obstante, tres hombres de 25, 26 y 27 años han sido arrestados en Londres y otro de 27 años en Portsmouth y tras el interrogatorio han sido puestos en libertad.