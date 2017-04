[FOTOS] ¿Te atreves a ver el verdadero culo de Kim Kardashian sin Photoshop?

A Kim Kardashian parecen no importarle las críticas por su cuerpo. La estrella de la televisión estadounidense de 36 años volvió a mostrarse ante las cámaras sin miedo al qué dirán. Algo inusual en una mujer que siempre cuida en exceso su apariencia física frente a los flashes.

Kardashian fue retratada durante unas breves vacaciones en Tulum, México, en compañía de su hermana Kourtney y unas amigas.

A pesar de estar disfrutando de unos días de descanso, la esposa del controvertido rapero Kanye West no ha podido evitar la presencia de los paparazzis, que consiguieron fotografiarla al natural.

El aspecto físico que muestra en esta serie fotográfica generó un gran revuelo en las redes sociales, ya que la celebridad parece una persona totalmente diferente a la que sus millones de seguidores conocen.

Con estas instantáneas, ha quedado en evidencia el claro abuso del Photoshop que realiza la famosa en las diferentes selfies que acostumbra a publicar en sus cuentas de Twitter e Instagram. Tiene un cuerpo como cualquier otra mujer. Lo que muchos lamentan y le cuestionan es por qué ocultarlo.

Son muchos los que opinan que el famoso trasero de una de las protagonistas del reality Keeping up with the Kardashian es obra de un cirujano. Los usuarios alegan que el tamaño no coincide con su contextura física.

Estas imágenes reflejan la figura real de una de las mujeres más populares de las redes sociales. En ellas, la mediática no tiene ningún retoque digital.

La famosa ha estado trabajando duro para adelgazar y recuperar sus conocidas curvas tras dar a luz su segundo hijo en diciembre de 2015.

Oh and as for me you ask? ...I'm just sitting here on the beach with my flawless body