Un niño de 12 años recorre 1.300 km en Australia al volante de un coche

Una mañana, un niño de 12 años cogió el coche de su familia y condujo para cruzar Australia hasta que la policía le detuvo. Los oficiales observaron que arrastraba el parachoques del automóvil y se acercaron. Su sopresa fue encontrar a un niño al volante. Al parecer había sufrido un accidente del que salió ileso y consiguió huir.



Un niño de 12 años, que condujo por su cuenta 1300 kilómetros en Australia con el coche de la familia, estuvo involucrado en un accidente antes de que finalmente fuera detenido por los oficiales de patrulla de la carretera, informa 'The Independent'.

El niño estaba en ruta hacia Perth cuando fue detenido en Broken Hill, en el extremo oeste de Nueva Gales del Sur, el sábado por la mañana, a unos 1300 kilómetros de su casa. Había abandonado su casa en Kendall alrededor de las 11.10 de la mañana del viernes.

"Había cogido el coche de la familia", dijo el inspector Kim Fehon. "Sus padres informaron de su desaparición inmediatamente después de que él se fuera de casa, lo estaban buscando."

Los oficiales todavía están investigando por qué el niño cogió el coche e intentó cruzar el país. Le detuvieron en Broken Hill a eso de las 11 de la mañana del sábado, cuando se dieron cuenta de que el parachoques del coche se arrastraba por el suelo.

"Por lo que parece tuvo un accidente durante la conducción", dijo. El niño fue arrestado y llevado a la estación de policía de Broken Hill y desde entonces ha sido puesto en libertad a sus padres, dijo la policía.

Actualmente está siendo interrogado por detectives en la costa norte. "Existe la posibilidad de que pueda ser tratado bajo la Ley de Jóvenes Delincuentes", dijo un portavoz de la Policía. Algunas personas en las redes sociales han elogiado los esfuerzos del conductor ilegal, llamándolo un "chico muy inteligente" que merecía una "estrella de oro por el esfuerzo".

"Claramente es un piloto de primer nivel, no hay billete en 1300km", escribió Lou Steer en Facebook. Pero el inspector de Policía asegura que el chico no debe ser elogiado por lo que hizo. "No sólo la vida del niño estaba en riesgo, sino la de toda la gente que pasó y entró en contacto con él", dijo. "Tuvo suerte de haber escapado (después de su accidente)".