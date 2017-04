El investigador que tiene la fórmula matemática para hacer viajes en el tiempo

Un investigador de la Universidad de British Columbia (UBC) dice haber desarrollado un modelo de máquina matemática para viajar en el tiempo.

Ben Tippett, profesor de Matemáticas y Física en el campus Okanagan de la UBC, publicó recientemente un estudio sobre la viabilidad del viaje en el tiempo. Tippett, cuyo campo de especialización es la teoría de Einstein de la relatividad general, estudia los agujeros negros y la ciencia ficción cuando no está enseñando.

Usando matemáticas y física, ha creado una fórmula que describe un método para viajar en el tiempo. "La gente piensa en el viaje en el tiempo como algo de ficción", dice Tippett, que ha publicado su trabajo en 'Classical and Quantum Gravity'. "Y tendemos a pensar que no es posible porque realmente no lo hacemos, pero, matemáticamente, es posible", agrega.

Desde que HG Wells publicó su libro 'Time Machine' en 1885, la gente ha tenido curiosidad por viajar en el tiempo, y los científicos han trabajado para resolver o refutar la teoría, dice. En 1915 Albert Einstein anunció su teoría de la relatividad general, indicando que los campos gravitacionales son causados por las distorsiones en la tela del espacio y del tiempo.

Más de 100 años después, la Colaboración Científica LIGO -un equipo internacional de institutos de física y grupos de investigación- anunció la detección de ondas gravitatorias generadas por colisiones entre agujeros negros a miles de millones de años luz, confirmando la teoría de Einstein.

El tiempo debe ser simultáneo a las otras tres dimensiones

La división del espacio en tres dimensiones, con el tiempo en una dimensión separada por sí misma, es incorrecta, dice Tippett. Las cuatro dimensiones deben ser imaginadas simultáneamente, donde diferentes direcciones están conectadas, como un continuo espacio-tiempo.

Utilizando la teoría de Einstein, Tippett dice que la curvatura del espacio-tiempo explica las órbitas curvas de los planetas. En el espacio-tiempo "plano" -o no curvado-, los planetas y las estrellas se moverían en líneas rectas. En las proximidades de una estrella masiva, la geometría espacio-tiempo se curva y las trayectorias rectas de los planetas cercanos seguirán la curvatura y se doblarán alrededor de la estrella.

"La dirección temporal de la superficie espacio-tiempo también muestra curvatura, hay evidencia que muestra que cuanto más cerca de un agujero negro estemos, el tiempo se mueve más lento", dice Tippett. "Mi modelo de una máquina del tiempo usa el espacio-tiempo curvado-para doblar el tiempo en un círculo para los pasajeros, no en una línea recta. Ese círculo nos remonta en el tiempo".

Si bien es posible describir este tipo de viajes en el tiempo usando una ecuación matemática, Tippett duda de que alguien nunca construirá una máquina para que funcione. "HG Wells popularizó el término" máquina del tiempo "y dejó a la gente con la idea de que un explorador necesitaría una" máquina o caja especial "para realmente realizar viajes en el tiempo", dice Tippett.

"Si bien es matemáticamente factible, todavía no es posible construir una máquina espacio-temporal porque necesitamos materiales -que llamamos materia exótica- para doblar el espacio-tiempo en estas formas imposibles, pero aún no se han descubierto".

Para su investigación, Tippett creó un modelo matemático de un TARDIS (Traversable Acausal Retrograde Domain in Space-time). Lo describe como una burbuja de la geometría espacio-tiempo que transporta su contenido hacia atrás y hacia adelante a través del espacio y el tiempo mientras recorre un gran camino circular. La burbuja se mueve a través del espacio-tiempo a velocidades mayores que la velocidad de la luz a veces, permitiendo que se mueva hacia atrás en el tiempo.

"Estudiar el espacio-tiempo es fascinante y problemático y también es una manera divertida de usar matemáticas y física", dice Tippett. "Expertos en mi campo han estado explorando la posibilidad de máquinas matemáticas de tiempo desde 1949. Y mi investigación presenta un nuevo método para hacerlo".