Los cocainómanos británicos están hasta las narices de los nuevos billetes de 5 libras

Los consumidores de cocaína del Reino Unido no están satisfechos con los nuevos billetes de 5 libras, pues al estar hechos de plástico les lastiman la nariz cuando esnifan la droga, informa 'Independent'.

"Al principio, todo el mundo pensó que los nuevos billetes eran un regalo de dios para esnifar, porque se enrollan perfectamente", cita el medio a un consumidor anónimo. Pero con el uso se reveló que en realidad el contacto del material con la nariz humana provocaba lesiones.

"Pensé que era la única persona que me había cortado la nariz con el nuevo billete. Pero cuando le dije a mi amigo lo que me dolía, me contestó que a todo el mundo le pasaba lo mismo", comentó un consumidor de Birmingham.

Estas lesiones leves ponen a los consumidores de drogas en riesgo de contraer enfermedades como la hepatitis B y C, así como a infectarse del VIH. Además, los nuevos billetes suscitaron controversia en las comunidades hindúes, vegetarianas y veganas del Reino Unido debido al uso de grasa animal durante su producción.