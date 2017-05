El adolescente que ha muerto por tomarse tres bebidas con cafeína en menos de dos horas

Un adolescente de Carolina del Sur (EE.UU.) que se desplomó en un aula de su escuela el mes pasado murió porque había bebido varias bebidas muy cafeinadas demasiado rápido, según dictaminó un forense este lunes.

Davis Allen Cripe, de 16 años, tomó un café con leche de McDonald's, una soda de Mountain Dew y una bebida energética altamente cafeinada en menos de dos horas, dijo Gary Watts, el forense del condado de Richland, Carolina del Sur.

Watts dijo a Reuters por teléfono que los médicos de su equipo determinaron que Cripe murió de un «evento cardíaco inducido por la cafeína que causa una probable arritmia».

Es probable que la cafeína no se hubiera visto como un factor en su muerte si no hubiera sido porque hubo testigos que aseguraron que Cripe bebió antes de que se derrumbara durante una clase de la escuela secundaria, dijo el forense. Además, este añadió que el principal testigo no pudo decir qué marca de bebida energética fue, pero era del tamaño de un refresco grande.

Cripe era considerado un adolescente sano y no tenía una condición cardíaca no diagnosticada. «Esto no es una sobredosis de cafeína», dijo Watts. «No estamos diciendo que (la causa de la muerte) fue la cantidad total de cafeína en el sistema, fue sólo la forma en que fue ingerido durante ese corto período de tiempo».

«No estamos tratando de hablar totalmente contra la cafeína», dijo Watts. «Creemos que la gente necesita prestar atención a su ingesta de cafeína y cómo lo hacen, al igual que lo hacen con el alcohol o los cigarrillos».

De acuerdo con caffeineinformer.com, un café con leche de McDonald's tiene 142 miligramos de cafeína, 20 onzas Mountain Dew tiene 90 miligramos y una bebida energética de 16 onzas puede tener hasta 240 miligramos.