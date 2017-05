El joven 'hacker' amante de la pizza que salvó al mundo del virus 'WannaCry'

Más de 200.000 personas de unos 150 países sufrieron el pasado viernes los efectos del virus 'ramsonware' que puso en jaque al mundo, después de que las mayores empresas globales de seguridad intentaran detenerlo en vano. Quien sí tuvo éxito fue un joven británico de 22 años que se había mantenido en el anonimato, al menos hasta ahora.

En una pequeña habitación de la casa de sus padres -con los que vive, junto a su hermano menor-, Marcus Hutchins consiguió frenar el avance del extorsivo virus WannaCry, un logro no iba a permitirle permanecer escondido bajo el seudónimo de Malware Tech, tal y como aparece en las redes sociales.

"Pude conseguir una muestra del malware con la ayuda de un amigo y compañero investigador. Al ejecutarlo en mi entorno de análisis supe que llamaba a un dominio no registrado que terminaba en gwea.com", contó a 'Daily Mail'.

Lo que hizo a continuación fue comprar el dominio por 10,69 dólares y redireccionar el tráfico a un servidor ubicado en Los Angeles. Luego consultó a otros 'hackers' en su cuenta de Twitter para saber si su método era el correcto. La respuesta fue afirmativa y los elogios, muchos.

Hutchins se desempeña en el Centro de Seguridad Cibernética británico, donde trabaja para evitar que se desarrolle una variante del virus. Sin embargo, las ofertas de nuevos empleos le llegaron rápidamente desde empresas vinculadas a la seguridad informática, muchas de ellas instaladas en Los Angeles. Pese a todo, el experto asegura que, por el momento, no planea un cambio semejante.

En una entrevista con la agencia AP, Marcus Hutchins asegura no sentirse ningún héroe, ya que -afirma- se limita a "desempeñar su papel para contrarrestar las 'botnets'". Asimismo, el joven, da por "acabado" el ataque cibernético.

Sus gustos

Muchas de sus gustos han quedado retratadas por el mismo informático en las redes sociales, donde comparte fotos rodeado de cajas de pizza mientras disfruta de los videojuegos. En otros posteos hizo referencia a la posibilidad de viajar a EE.UU. aunque confesó estar "súper preocupado" de parecer demasiado "nerd" en Las Vegas.

El pasado mes de enero el joven publicó un video de su habitación con varios monitores de computadoras, cables y otros artefactos. "Después de tres años de esfuerzo, finalmente tengo un laboratorio de malware con el que estoy feliz", escribió Hutchins, que no fue a la universidad y se convirtió en un autodidacta.

After 3 years of effort I finally have a malware lab I'm happy with :D pic.twitter.com/9smQWf4rAB