Sheldon Cooper, de 'The Big Bang Theory', se casa con el amor de su vida

Conocido por su papel de Sheldon Cooper en la serie The Big Bang Theory, el actor ha contraído matrimonio con su novio desde hace 14 años, Todd Spiewak, en el Rainbow Room de Nueva York. Un auténtico espacio de lujo situado en el piso de 65 del Rockefeller Plaza.

La boda consistió en una ceremonia de carácter privado, que adquirió después gran relevancia debido a la importancia de los protagonistas del enlace. De hecho, fueron muchos los que felicitaron a la pareja a través de las redes sociales.

El "sí quiero" consolida aún más un amor que ya acumula 14 años. El año pasado, el propio Jim Parsons se declaró a su ahora marido en Instagram: "Conocí a este tipo... hoy hace 14 años y fue lo mejor que me pasó, sin ninguna duda", escribió el intérprete.

Años antes, en 2012, el actor revelaba su condición sexual en un artículo en The New York Times. En el mismo, explicaba que mantenía una relación desde hace 10 años con un hombre. En 2014, sin embargo, dijo en el programa de Ellen DeGeneres que no tenía prisa por casarse.

Según publico en septiembre la revista Forbes, Parsons está en el primer puesto de la clasificación de los actores mejor pagados de la televisión con 22,7 millones de euros.