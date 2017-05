Los secretos de Khloé Kardashian para tener su vagina más contenta que unas castañuelas

Khloé Kardashian no se corta un pelo, y prueba de ello es su artículo '8 formas de mantener tus partes femeninas felices', donde la hermana de Kim revela qué utiliza para mantenerla en forma y de 'rechupete'. Estos son los productos que emplea:

1. Elvie Exercise Tracker

Es como un FitBit, pero para monitorizar los ejercicios de Kegel destinados a fortalecer los músculos pélvicos. Su precio es de, atentos, 180 euros.

2. Glass Ben Wa Balls

Lo que viene siendo unas bolas chinas de toda la vida. Las introduces en la vagina y te ayudan a contraer los músculos vaginales. Khloé utiliza estas de 19 euros.

3. Good Wipes: Cleansing Flushable Wipes for Down There

Toallitas limpiadoras vaginales a 6 euros el paquete de 50.

4. Medicine Mama's VMagic Cream

Crema íntima para el cuidado de la vulva. Su precio es de 25 euros.

5. Shaveworks' The Cool Fix Lotion

Un gel de 10 euros que ayuda a que no se enquisten pelos en tu zona íntima.

Foto: The Cool Fix

6. Renew Life Ultimate Flora Women's Probiotic

Cápsulas para regular la flora vaginal. 16 euros.

7. Summer's Eve Cleansing Wash for Sensitive Skin

Un gel vaginal para pieles sensibles. Cuesta 4 euros.

8. The Vajacial

Así se les llama a unos rituales de belleza ofertados en algunos centros estéticos donde te hacen una limpieza de tu zona vaginal. Como la de cara, pero en el otro sitio. 70 euros.

La polémica llega porque muchos de estos productos no están recomendados por gran parte de los ginecólogos. Así que, como no, muchos se preguntan si Khloé no está siendo un poco incauta a la hora de contar sus intimidades vaginales y si no estará poniendo en riesgo la salud íntima de otras mujeres.