[VÍDEO] El desgarrador momento en que una perrita comprende que sus dueños la han abandonado

Sus desaprensivos dueños la han abandonado a los cuatro años de edad en un refugio de animales en la Inland Valley Humane Society en Pomona, California. Su reacción, al comprender que ya no volverán, hace que el corazón de un vuelco, sobre todo al ver a la pobre perrita empezar a llorar en su jaula.

La escena fue compartida en Facebook por Lolys Menchaka, ciudadana de Pomona que ayuda a esa sociedad protectora a encontrar nuevos hogares para los animales. "El rostro de Electra representa la tristeza y la realidad en los refugios", escribió en el título del vídeo.

"A veces me gustaría entender a los dueños que entregan a sus animales, y no me gusta juzgarlos; pero cuando ves que los perros llegan al departamento receptor felices y orgullosos, no puedo entender", agregó Menchaka.

La buena noticia es que Electra encontró un nuevo hogar, y ahora está registrada como adoptada en la página de Facebook del refugio.