[FOTOS] El culo de Kourtney Kardashian que deja KO a su amante boxeador

A sus 38 años Kourtney Kardashian, se ha buscado a un nuevo amor con el que no se corta un pelo. Se trata del el ex boxeador de 24 años Younes Bendjima, con quien pasa estos días unas vacaciones en Cannes mostrando sin recato sus encantos.

Separada oficialmente de Scott Disick, la estrella se lo pasa pipa a bordo de un lujoso yate que surca la Costa Azul sin reparar en gastos.

La hermana de Kim Kardashian deslumbró tanto a su pareja como a los paparazzi por su increíble figura, que exhibió sin pudor con un sexy bikini.

Medios estadounidenses indican que la relación se inició hace pocos meses gracias al actor Jaden Smith, quien los presentó en la Semana de la Moda de París.

¿Quién es Younes Bendjima? Nació en Argelia y es un ex boxeador reconvertido en modelo. Ya ha trabajado en campañas de grandes firmas, como Calvin Klein, Givenchy, Hermes, Burberry y Ralph Lauren.

Por su trabajo vive entre París y Nueva York. Además, habla inglés, francés y árabe.

Todo indicaría que Kourtney ya ha superado la separación del padre de sus tres hijos, Mason (7 años), Penelope (4) y Reign (2), tras nueve años de idas y vueltas.

Para el ex luchador, en tanto, no es su primera novia famosa. Hasta octubre del año pasado, Bendjima estuvo saliendo con la reconocida modelo británica y ex ángel de Victoria's Secret Jourdan Dunn, de 26 años.