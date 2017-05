Así relinchan al trote las encabritadas feministas suecas para protestar contra el patriarcado

El grupo de 25 feministas se lució de lo lindo este sábado 27 de mayo de 2017 en Estocolmo, imitando a los caballos. Al trote, relinchando y dando lo mejor de sí para la ocasión, se reunieron en dicha ciudad sueca para el colmo de los despropósitos: una maratón de siete kilómetros para dejar patente su descontento con las estatuas ecuestres que adornan la ciudad y, de paso, echarle la culpa de todo al patriarcado, según da cuenta 'Svt.se'.

Swedish women are protesting the "patriarchy" by running around playing horses. Looking like idiots.#svpol #sweden #swedishfeminism pic.twitter.com/sFLKCOvVyp