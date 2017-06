Las fotos de Alec Baldwin en bragas y a lo loco que se ha hecho para mandar un mensaje

Las nuevas imágenes de Ireland Baldwin en Instagram tienen un mensaje especial. La hija de 21 años de los actores Alec Baldwin y Kim Basinger publicó dos fotos suyas en lencería para hablar sobre la aceptación del cuerpo.

"Esto es lo que soy, lo tomas o lo dejas", expresó la modelo. "No voy a avergonzarme de mi cuerpo por ser demasiado pálido o no tan delgado (...) No me voy a castigar por no parecerme a alguien más", dijo en el extenso mensaje que compartió con sus más de 300 mil seguidores.

📸 Una publicación compartida de Ireland Basinger-Baldwin (@irelandbasingerbaldwin) el 31 de May de 2017 a la(s) 6:28 PDT

"El cuerpo debe ser tratado con la dignidad y el respeto que se merece. Quiero ser tan real como sea posible con todo el mundo que sigue porque para ser muy honesto, ¿cuál es el punto de las redes sociales si no puedes ser quien realmente eres?", agregó.

"Estoy siempre en un viaje de encontrarme y voy a seguir trabajando tan duro como pueda para estar orgullosa de mi misma. Hoy espero que todos se sientan orgullosos de quiénes son y que sepan que pueden lograrlo", concluyó la modelo, que no es la primera que hace público sus pensamiento sobre los estereotipos de belleza en la sociedad.