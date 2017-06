[VÍDEO] El terrible momento en que un tren arrolla a una despistada que hablaba por el móvil

La filmación de una cámara de seguridad revela el terrorífico momento en que una joven en la India es arrollada por un tren cuando conversaba por teléfono con un amigo. Afortunadamente, la mujer sobrevivió.

Pratiksha Natekar, de 19 años, ignoraba el sonido del motor que se aproximaba porque llevaba auriculares. El video muestra a los pasajeros aterrados en una plataforma, viéndola correr por las vías antes de ser golpeada por la locomotora.

El impacto la lanza al medio de la pista y el tren de mercancías pasa por arriba de su cuerpo, sin que haya contacto con las ruedas. Por suerte, el conductor había golpeado los frenos y la joven sólo sufrió heridas leves en los labios, los ojos y la cabeza.

Natekar fue trasladada a un hospital de Rajawadi y poco después le dieron el alta.

Explicando cómo ocurrió el accidente, ella contó: "Estaba cruzando cuando de repente vi venir al tren. Quedé aturdida y no sabía qué hacer. No sé qué pasó. Cuando me desperté, estaba en el hospital".