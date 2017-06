[VÍDEO] La esclava sexual española captada por una secta ¡pide socorro a Pablo Iglesias!

No se fía un pelo de los medios españoles, que a su juicio "sólo se dedican a manipular", y se pone en manos de Pablo Iglesias, líder de Podemos, para que le ayude y haga ver a la gente que no está secuestrada en Perú por ninguna secta, y menos que es una esclava sexual. (Esclava sexual española del líder de la secta reaparece drogada en Chiles).

Es Patricia Aguilar Poveda, de 18 años, que salió de su casa en Elche con 6.000 euros del negocio familiar el 7 de enero de 2017, para unirse, según denuncian, al 'mesías' Félix Manrique, un peruano de 34 años que se autodenomina "uno de los siete reyes de la creación" y que lidera el grupo sectario Gnosis.

Pide ayuda al de la coleta,

Lo hace en uno de los tres vídeos que ha subido recientemente a YouTube, tras dar señales de vida en el aeropuerto de Santiago de Chile. Iba acompañada del mentado líder de esta secta, y el comandante del vuelo aseguró que parecía estar bajo los efectos de algún tipo de narcótico. Ahora se encuentra en un piso de la capital peruana en compañía de otras ocho chicas, que harían las veces de 'exclavas sexuales', según se hace eco 'ECD'.

"Me he presentado ante el consulado español"

"Soy Patricia Aguilar Poveda, aunque creo que todo el mundo en España ya me conoce por las noticias que se han estado difundiendo, difamando mi nombre" asegura.

"Me he presentado ante un montón de autoridades, ante Interpol, Interpol Perú, Interpol México, Interpol Chile, a la embajada española y al consulado español. Me he entrevistado con todos ellos durante horas, y he estado sola allí. Me han hecho exámenes y me han preguntado un montón de cosas".

"Esta gente está perfectamente preparada para ver si una persona está coaccionada o manipulada, o está en uso de su libre voluntad". "El cónsul -español en Lima- ha firmado mi declaración como que estoy en perfecto uso de mis facultades mentales y que no tengo retraso mental como describen en algunas noticias".