La 'embrujada' e inquietante foto que ha tomado Melania Trump en la Casa Blanca

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, y su hijo Barron se mudaron oficialmente el pasado domingo a la Casa Blanca, momento que la esposa del mandatario norteamericano quiso ilustrar en su cuenta de Twitter acompañada con una foto tomada desde el interior de la residencia presidencial, con el monumento a Washington de fondo y dos largas velas blancas encendidas.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv