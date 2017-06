Gana un 'jackpot' de 43 millones y el casino le cambia el dinero por un bistec

La estadounidense Katrina Bookman saltó a los noticiarios de todo el país después de que, supuestamente, ganara un 'jackpot' de casi 43 millones de dólares en el Resorts World Casino en Nueva York City. La mujer se tomó una selfi con el monto exacto del premio que aparecía en la pantalla, 42.949.672 dólares, pero los regentes del casino le aseguraron que se debió a un fallo.

A Black woman, Katrina Bookman, won millions at New York City’s Resorts World Casino, but casino officials claimed machine malfunction. pic.twitter.com/GczquCaWyP