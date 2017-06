La inocente selfie familiar en Instagram que deja aterrorizados a todos

La protagonista de la historia es Bethany Harvey, una mujer que quiso inmortalizar una visita a su sobrina, y para ello nada mejor que sacarse una foto familiar que maldita la hora.

Así, la publicó en su cuenta de Instagram sin percartarse de la extraña presencia que aparece al fondo de la imagen.

Por más que ella y su hermana buscan alguna explicación no la encuentran: no había nadie en su sala de estar, y si hubiera alguien no conocen a ninguna mujer que se le parezca.

Beth menciona que ahora su hermana no se siente nada tranquila en la sala de su casa, pues cree que esa presencia volverá a aparecer.