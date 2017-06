La versión de Kim Kardashian sobre las fotos de su culazo con celulitis

En abril de 2017, la mediática estadounidense Kim Kardashian (34) fue captada por los paparazzi durante unas vacaciones en México. La secuencia fotográfica dio vueltas al mundo ya que quedaron al descubierto las imperfecciones que la celebridad se esfuerza por ocultar.

Kardashian habló finalmente sobre sus fotos con celulitis. En una entrevista televisiva, aseguró que las imágenes fueron retocadas para empeorar su figura.

En el programa The View, la empresaria admitió que no se encontraba en su mejor forma cuando se tomaron las fotografías, pero que las imágenes en las que aparece con un diminuto bikini negro en realidad fueron editadas para perjudicarla.

"Vi estas horribles fotos mías cuando estaba de viaje en México y la gente las estaba retocando", dijo la esposa del rapero Kanye West."Definitivamente no estaba en mi mejor forma. No había hecho ejercicio en 12 semanas", reconoció.

"No me sentía yo misma", siguió comentando con respecto a las fotos. "Y cuando la gente se puso a retocarlas para que se viesen peor de lo que eran y luego empezaron a circular, me quedé como 'OK, voy a ponerlo todo en su sitio' y empecé a entrenarme", explicó.

Las imágenes al natural de la celebridad decepcionaron a sus millones de fans de las redes sociales, que le expresaron su indignación por mentir durante años con su apariencia.