El polémico vídeo de los padres progres explicando a sus hijos cómo masturbarse

Una cosa es hablar de sexo con niños, y otra es explicarles cómo masturbarse. Aquí los tabúes no parecen del todo derribados. Quizás por eso, WatchCut decidió dedicarle a este tema uno de sus segmentos más populares: "Padres explican".

El vídeo, que fue visto 1.4 millones de veces en Facebook y casi medio millón de veces en YouTube, muestra las conversaciones de cinco familias en torno a una mesa. Lo primero que hacen es explicarles a los niños qué es la autosatisfacción, y luego les dicen cómo se hace.

"Masturbarse es cuando tocas tus partes íntimas de diferentes maneras para hacerte sentir bien", dice una madre. Luego, otra le muestra al hijo: "Un hombre se puede poner un poco de loción en las manos. Luego toma su pene y lo sostiene con la mano, y la mueve hacia arriba y hacia abajo".

Cuando una niña le pregunta si las mujeres también lo hacen, su madre le responde que sí. "Hay como una cosa pequeña que se llama clítoris. Puedes tocarla y es como que estimula tu cuerpo y te hace sentir bien".

Lo más controvertido para los internautas es la introducción de juguetes sexuales. Uno simula ser un pene, y otro un dedo. "Por eso no necesitan a un niño. Pueden conseguir un pene en cualquier lugar", les dice una mujer a sus hijas.

Uno de los momentos más incómodos lo vive un niño al enterarse de que un objeto que alguna vez había encontrado en la cartera de su madre, sin saber qué podía ser, era un consolador. "Realmente pensé que era un masajeador de espalda", dice.

Las respuestas de los comentaristas en Facebook y en YouTube fueron contradictorias. Algunos lo celebraban, diciendo que era educacional. "Hicieron que la masturbación sea un tabú, y eso es ridículo. Yo le digo a mi hijo, que va a cumplir tres años, que si siente la necesidad de tocarse el pene lo haga, y que explore su cuerpo, pero que lo haga en privado. Es completamente normal. Prefiero niños educados a niños embarazados", escribió una persona.

"¡Esto es genial! Es la edad a la que los niños comienzan a explorarse. La sexualidad va a ocurrir tengan esa conversación o no. Y el sexo no es algo de lo que uno deba sentirse avergonzado", reflexionó otro.

En el lado opuesto, un usuario repudió el vídeo. "No, esto no es educacional. La masturbación no es un crimen, pero es un tema muy delicado. Un adulto puede desarrollar conductas compulsivas, adictivas, que interfieran en su vida cotidiana si no se controlan. Esto es muy extremo para la mente de un niño".

"Los juguetes lo llevaron demasiado lejos. Decirle a tus hijos que está bien que exploren su cuerpo y su anatomía es todo lo que necesitan a esa edad. No es necesario mostrarles lo que tienen que hacer, o decirles lo que uno hace. Es demasiado", señaló otro de los críticos.