El vídeo 'hot' de la sensual hija del exfutbolista Romario filtrado por unos ladrones

La hija del ex futbolista brasileño Romario fue víctima de un robo. Le quitaron su teléfono móvil, uno de los objetivos que más suelen ultrajar los delincuentes. Sin embargo, lo peor de todo, más allá de haber perdido su móvil, fue que los ladrones han filtrado videos íntimos de la joven en las redes sociales.

En las imágenes difundidas se ve a Moniquinha, hija del primer matrimonio del astro brasileño con Mónica Santoro, posando completamente desnuda y de forma muy sensual en una piscina. En otras imágenes, la joven aparece vestida con ropa interior en la cama. Según informó el diario AS, los videos eran grabados para su novio Ricardo Meireles y nunca eliminó las imágenes.

Estou contigo até de baixo d'agua! Te amo e to com sodade💕 Una publicación compartida de M o n i c a d e S o u z a (@fariamonica) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 7:46 PST

El contenido se viralizó rápidamente y luego de algunas horas ya acumulaba miles de visualizaciones YouTube.

Moniquinha, de 26 años, es una de las hijas que el legendario ex futbolista Romario tuvo con tres de sus ex parejas. Ella y Romarinho, futbolista de 23 años, son hijos del ex delantero del Barcelona y Mónica Santoro. Las otras dos hijas del astro brasileño, de 51 años, son Isabellinha e Ivy.