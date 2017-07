La joven que transmite en directo el accidente en el que muere su hermana: "¡La he matado, pero me da igual!"

Obdulia Sánchez, de 18 años, fue detenida en San Francisco, California, luego de transmitir en vivo por Instagram el accidente en el que su hermana de 14 años murió y otra chica de la misma edad resultó gravemente herida el viernes 21 de juio de 2017.

La joven comenzó la grabación segundos antes del choque y luego continuó la transmisión mientras su hermana agonizaba en el suelo.

"He matado a mi hermana, pero me da igual. He matado a mi hermana", se la escucha decir a Obdulia en el video que compartió con sus seguidores y que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

"Sé que iré a la cárcel, pero no me importa. Lo siento cariño", agregó.

Los primeros informes indican que la víctima, Jacqueline Sánchez, salió despedida del vehículo por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Obdulia deberá enfrentar cargos por homicidio involuntario, y por haberse resistido a ser detenida por la policía y los servicios médicos que acudieron al lugar.

Asimismo, las autoridades investigan si conducía bajo los efectos de alguna sustancia tóxica.