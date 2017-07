[FOTOS] La asquerosa verdad que se oculta detrás del local de McDonald's

Desde 'Daily Mail' han contactado con McDonald's y aún aguardan su respuesta.

El pasado 15 de julio, un hombre que afirma que trabajaba en una sucursal de McDonald's en Luisiana (EE.UU.) compartió en su cuenta de Twitter fotos de la cocina, en la que puede apreciarse suciedad, moho y grasa.

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce — nick (@phuckyounick) 14 de julio de 2017

El tuit de Nick (su nombre de usuario en Twitter) y quien perdió su trabajo tras la publicación de las fotografías, ya suma 14.000 retuits y una gran cantidad de comentarios.

"En caso de que se lo pregunten, esto salió de la máquina de helados de McDonald's... "Lindo y sucio..." y "Esta es la trampa de grasa para todos los que piensan que estoy mintiendo...", fueron algunos de los tuits de Nick.

This is the grease trap for all the people that think I'm lying... pic.twitter.com/fKQjxvKzM5 — nick (@phuckyounick) 16 de julio de 2017

La publicación de Nick provocó polémica entre los usuarios de Twitter. Mientras la mayoría de los comentarios revelan un malestar de la gente, también hubo quienes sostuvieron que no se puede juzgar a toda la cadena por la suciedad en una sucursal.

How does your tweet about ONE franchise of McDonald's justifies all McDonald's?? pic.twitter.com/64ryGc8mG7 — Girinator (@amiegirin) 18 de julio de 2017

"¿Cómo tu tuit sobre UNA sucursal de McDonald's puede justificar todos los restaurantes de McDonald's?", replicó una usuaria.