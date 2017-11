'Bienvenido... si tienes pelotas': Estos son los países más peligrosos del mundo para el turista

La compañía internacional de servicios médicos y de seguridad de viaje International SOS publica su informe anual 'Travel Risk Map 2018' (Mapa de Riesgo de Viajes 2018).

En el mapa los distintos colores representan el diferente nivel de riesgo de seguridad para los viajeros, clasificados en cinco categorías: desde 'extremo' (granate) a 'insignificante' (verde).

Según International SOS, los países que entrañan más riesgo, aquellos con nivel "extremo" de riesgo, son Malí, Libia, Somalia, Sudán del Sur en África, Siria y Yemen, así como Afganistán. El mapa también incluye en este categoría a las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk (Ucrania oriental).

La compañía marca como destinos de viaje con "alto" nivel de riesgo (color rojo) a Venezuela, El Salvador, Honduras y Haití, el sur de Colombia, partes del territorio de México y Guatemala y Perú en América Latina. El rojo cubre también amplios territorios en África y Oriente Medio.

